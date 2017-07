Tennisspielerin Kateřina Siniaková hat das WTA-Turnier im schwedischen Båstad gewonnen. Im Finale bezwang die 21-jährige Tschechin am Sonntag die Dänin Caroline Wozniacki in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4. Siniaková gelang damit im vierten Endspiel der zweite Sieg in ihrer noch jungen Karriere. Zuvor hatte sie sich im Januar beim Turnier in Shenzhen durchgesetzt. Am Montag wird die momentane Nummer 56 in der Weltrangliste noch weiter nach oben klettern.