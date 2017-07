Tennisspielerin Karolína Plíšková wird am Montag neue Weltranglisten-Erste bei den Frauen. Sie löst Angelique Kerber aus Deutschland ab. Plíšková ist die erste Tschechin auf dieser Position seit der Gründung des eigenständigen Staates im Jahr 1993. Damit gehe für sie ein Traum in Erfüllung, sagte die 25-Jährige der Presseagentur ČTK.

Karolína Plíšková ist in Wimbledon bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Zum Sprung auf Platz eins verhalf ihr jedoch, dass die Rumänin Simona Halep am Dienstag den Einzug ins Halbfinale des Grand-Slam-Turniers verpasste.