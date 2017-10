Tennisspielerin Karolína Plíšková kehrt vorerst nicht an die Spitze der Weltrangliste zurück. Die Tschechin verlor am Donnerstag im Achtelfinale des Turniers in Peking. Sie unterlag der Rumänin Sorana Cirstea mit 1:6 und 5:7. Plíšková ist derzeit Weltranglisten-Vierte.

Von den Tschechinnen hat hingegen Barbora Strýcová das Viertelfinale in der chinesischen Metropole erreicht. Sie besiegte die Australierin Daria Gavrilova mit 6:0 und 6:4.