Tennis: Karolína Plíšková erreicht zweite Runde in Wimbledon

Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon hat Karolína Plíšková als erste Tschechin die zweite Runde erreicht. Die Weltranglisten-Siebte benötigte allerdings drei Sätze, um die Britin Harriet Dart zu bezwingen. Plíšková siegte mit 7:6, 2:6 und 6:1. Ihre Zwillingsschwester Kristýna schied hingegen in der ersten Runde in London aus.

Außer den Schwestern Plíšková starten noch fünf weitere Tschechinnen am Montag in das Turnier von Wimbledon. Petra Kvitová bestreitet ihr Auftaktspiel am Dienstag gegen die Weißrussin Aljaksanda Sasnowitsch.