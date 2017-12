Tennis: Karolína Plíšková erhält erstmals Trophäe „Zlatý kanár“

Tennisspielerin Karolína Plíšková ist zum ersten Mal in ihrer Karriere mit dem Pokal „Zlatý kanár“ ausgezeichnet worden. Diese Trophäe wird in Tschechien alljährlich für besondere Leistungen im Tennissport vergeben. Für Plíšková war die abgelaufene Saison ihre bisher erfolgreichste: Sie gewann drei WTA-Turniere, erreichte das Halbfinale der French Open und war vor allem für acht Wochen die Nummer eins der WTA-Weltrangliste.

Neben dem Pokalgewinn wurde die 25-Jährige am Donnerstag in Prag auch zum zweiten Mal in Folge als beste tschechische Tennisspielerin des Jahres geehrt. Derselbe Titel bei den Herren ging zum achten Mal in Serie an Tomáš Berdych.