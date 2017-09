Die tschechische Tennisspielerin Andrea Hlaváčková hat mit Timea Babos aus Ungarn im Doppel beim WTA-Turnier in Québec gesiegt. Im Finale setzte sich das tschechisch-ungarische Duo gegen die Kanadierinnen Bianca Andreescu und Carson Branstine mit 6:3 und 6:1 durch.

Für Andrea Hlaváčková ist es der 22. Titel im Doppel. Mit Babos gewann sie in diesem Jahr in Rabat. Nach einem weiteren Sieg haben sie mehr Chancen, an den WTA-Finals in Singapur teilzunehmen.