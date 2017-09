Tennis: Hlaváčková im Doppel der US Open ausgeschieden

Tennisspielerin Andrea Hlaváčková ist zusammen mit ihrer Doppelpartnerin Timea Babos im Viertelfinale der US Open gescheitert. Das tschechisch-ungarische Paar unterlag am Donnerstag Sania Mirza aus Indien und Shuai Peng aus China mit 6:7 und 4:6.

Bereits jetzt steht fest, dass das Doppelfinale bei den Frauen in New York mit tschechischer Beteiligung ausgetragen wird. In einem der beiden Halbfinale treffen Lucie Šafářová und Barbora Strýcová auf ihre Landsfrauen Lucie Hradecká und Kateřina Siniaková.