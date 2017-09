Tennis: Federer möchte Laver Cup in Prag gewinnen

Der Schweizer Tennisspieler Roger Federer, der am Wochenende am Laver Cup in Prag teilnimmt, ist am Montag in der tschechischen Hauptstadt eingetroffen. Der Tennisstar sagte nach der Ankunft, er wolle mit dem Team Europe den ersten Jahrgang des Laver Cup gewinnen. Es sei schön, wieder in Prag zu sein, denn er habe die Stadt sehr gern, merkte Federer an.

Beim Laver Cup treten das Team Europe gegen den Rest der Welt an und es werden insgesamt zwölf Spiele innerhalb von drei Tagen gespielt. Neben Federer sind im Team Europe der spanische Tennisstar Rafael Nadal, der Kroate Marin Čilić, der Deutsche Alexander Zverev, der Österreicher Dominic Thiem und der beste tschechische Tennisspieler der Gegenwart Tomáš Berdych. Das Team leitet Björn Borg. Das Team World wird vom Argentinier Juan Martín del Potro angeführt. Im Team sind zudem drei US-Amerikaner John Isner, Jack Sock und Sam Querrey sowie der aufgehende Tennisstar Denis Shapovalov aus Kanada und der Australier Nick Kyrgios. Kapitän des Teams World ist John McEnroe. Der Laver Cup findet vom 22. zum 24. September in der O2 Arena in Prag statt.