Tennis: Doppelspezialist Štěpánek beendet Karriere

Der zweifache Davis-Cup-Sieger Radek Štěpánek beendet seine Profi-Karriere im Tennis. Er könne seinen Körper nicht ewig bis an seine Grenzen treiben, sagte der 38 Jahre alte Tscheche bei einer Pressekonferenz am Dienstag. An der Seite von Tomáš Berdych hatte der Doppelspezialist in den Jahren 2012 und 2013 den Davis Cup, den wichtigsten Mannschafts-Wettbewerb im Tennis, gewonnen.

Im Laufe seiner Karriere holte Štěpánek fünf Titel im Einzel sowie 18 im Doppel, darunter die Australian Open im Jahr 2012 und die US Open 2013. Am meisten werde ihm das Adrenalin und der „Gladiatorenkampf“ um den Sieg fehlen, so Štěpánek.