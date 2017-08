An der Premierenausgabe des Laver Cups Ende September in Prag werden auch der Kroate Marin Čilić und Sam Querrey aus den USA teilnehmen. Čilić spielt gemeinsam mit Roger Federer, Rafael Nadal und Dominic Thiem für „Team Europe“. Querrey ist für "Team World" am Start. Im Team sind zudem seine Landsleute John Isner und Jack Sock sowie Milos Raonic aus Kanada.