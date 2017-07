Tennisspieler Tomáš Berdych hat den Einzug ins Finale von Wimbledon verpasst. Der Tscheche verlor am Freitagabend sein Halbfinale gegen den Schweizer Roger Federer in drei hart umkämpften Sätzen mit 6:7, 6:7 und 4:6. Trotz der Niederlage zeigte sich Berdych zufrieden über seine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier: „So ungefähr habe ich mir Wimbledon für mich vorgestellt.“ Nach einer schlechten ersten Hälfte der Saison hat sich der 31-Jährige nun die Rückkehr in die Top Ten der Welt zum Ziel gesetzt. Derzeit rangiert Tomáš Berdych auf Platz 15 der ATP-Weltrangliste.