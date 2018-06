Tennis: Berdych sagt Teilnahme in Wimbledon ab

Der beste tschechische Tennisspieler der Gegenwart Tomáš Berdych hat seine Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon abgesagt. Der Tennis-Profi leidet seit einigen Monaten an Rückenproblemen.

Er habe sich auf Wimbledon wie jedes Jahr sehr gefreut und habe die besten Erinnerungen an das Turnier, teilte der Ex-Finalist am Sonntag mit. Es sei nicht einfach gewesen, diese Entscheidung zu treffen, auf Empfehlung der Ärzte werde er sich ein paar Wochen ausruhen und hoffe, er werde gesund und stärker zurückkehren, so Berdych.