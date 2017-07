Tomáš Berdych hält beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon weiter als Einziger die tschechischen Farben hoch. Nach einem ungefährdeten Drei-Satz-Sieg über den Spanier David Ferrer zog der 31-Jährige am Samstag in das Achtelfinale des Herren-Einzel ein. Nach knapp zweistündiger Spielzeit gewann Berdych mit 6:3, 6:4 und 6:3. Mit dem Einzug in die Runde der besten Sechzehn hat der Tscheche schon jetzt das bisher beste Ergebnis bei einem diesjährigen Grand-Slam-Turnier erzielt: In Australien unterlag Berdych in der dritten Runde dem späteren Turniersieger Roger Federer (Schweiz), in Paris scheiterte er schon in Runde zwei.