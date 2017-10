Tennisprofi Tomáš Berdych hat vorzeitig die Saison beendet. Der Grund seien Rückenschmerzen, die ihn seit Wimbledon quälen würden, schrieb der Tscheche am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Berdych will sich nun erst einmal medizinisch behandeln lassen. Zu Jahresbeginn 2018 wolle er dann gesund und schmerzfrei auf die ATP-Tour zurückkehren, so der 32-Jährige. Berdych verzichtet damit auf die Turniere in Wien und Paris. Derzeit rangiert er auf Rang 18 der Weltrangliste.