In Tschechien herrschte am Montag ein ungewöhnlich mildes Wetter. Die höchsten Temperaturen wurden in Südböhmen gemessen. In České Budějovice / Budweis stieg die Temperatur auf 25,8 Grad Celsius. Damit wurde die Rekordtemperatur von 1885 geknackt.

Temperaturrekorde wurden am Montag an 75 von insgesamt 145 meteorologischen Stationen gemessen, die mehr als 30 Jahre lang im Betrieb sind.