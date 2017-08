Auch in Tschechien haben tausende Schaulustige am Montagabend die partielle Mondfinsternis beobachtet. Zwischen 20:20 Uhr und 21:18 Uhr konnte das Himmelsspektakel in Mitteleuropa verfolgt werden. Die besten Voraussetzungen dazu herrschten hierzulande in Südmähren, wobei es im ganzen Land nahezu wolkenlos war. Die nächste totale Mondfinsternis wird am 27. Juli kommenden Jahres zu beobachten sein.