Sturmschäden: Weiter 120.000 Haushalte ohne Strom, Feuerwehr rückt 7000 Mal aus

Nach dem orkanartigen Sturm am Sonntag sind die Schäden auch am Montag nicht vollständig behoben. Rund 120.000 Haushalte seien weiter ohne Strom, sagte eine Sprecherin des Energiekonzerns ČEZ am Montagmorgen. Vor allem im böhmischen Landesteil war es zu Schäden an Hochspannungsleitungen und Verteilerstellen gekommen. Ebenfalls fuhren am Morgen keinen Züge zwischen Cheb / Eger und Plzeň / Pilsen sowie auf 20 weiteren Strecken. Laut einem Bahnsprecher sollen sie bis zum Vormittag jedoch wieder befahrbar sein.

Am Sonntag waren zwei Menschen durch umstürzende Bäume getötet worden. Vielerorts waren Straßen blockiert. Die Feuerwehr musste über 7000 Mal ausrücken, wie es am Montag hieß.