Sturm Herwart: Millionenschäden für Stromanbieter

Die Stromanbieter in Tschechien wird der Sturm Herwart von vergangener Woche insgesamt rund 100 Millionen Kronen (3,9 Millionen Euro) kosten. Dies gaben Vertreter der größten Energieunternehmen am Dienstag bekannt. Demnach bezifferte Čez die entstandenen Schäden mit rund 70 Millionen Kronen (2,7 Millionen Euro), Eon wiederum mit rund 20 Millionen Kronen (780.000 Euro).

Sturm Herwart sorgte am letzten Oktober-Wochenende für Chaos in Mitteleuropa. Mehre Menschen kamen dabei in den betroffenen Ländern ums Leben.