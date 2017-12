Stürmischer Wind: Mehrere zehntausend Haushalte ohne Strom

Wegen stürmischem Wind waren in Mähren und Schlesien in der Nacht auf Dienstag zeitweise mehrere zehntausend Haushalte ohne Strom. Laut einem Sprecher des Energieversorgers ČEZ stürzten am Montagabend in den Kreisen Mährisch-Schlesien, Olomouc / Olmütz und Zlín viele Bäume auf Stromtrassen. Bis Dienstagmorgen waren die meisten Schäden behoben.

Sturmböen haben zudem den Betrieb der Seilbahn auf Tschechiens höchsten Berg, die Schneekoppe, gestoppt. Auf dem 1603 Meter hohen Gipfel im Riesengebirge wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern gemessen.