Studie: Tschechen haben Angst vor Terrorismus und sind gleichgültig gegenüber EU

Insgesamt 56 Prozent der Tschechen glauben, dass ihr Land von der EU profitiert. Aber nur 29 Prozent halten die Europäische Union für eine gute Sache. Das sind zwei Ergebnisse der Studie „Parlemeter 2017“ des Europäischen Parlaments. Für die Untersuchung wurden fast 28.000 Menschen in den EU-Ländern befragt.

In mehreren Bereichen zeigen die Ergebnisse aus Tschechien die extremsten Ausschläge. So haben hierzulande 70 Prozent der Menschen Angst vor dem Terrorismus. Das ist der höchste Wert in einem EU-Staat. Und 55 Prozent sprachen sich dafür aus, dass die EU seine Bewohner vor unkontrollierter Immigration schützen sollte. Die Autoren der Studie merke dazu an: Dies zeige, dass unter anderem in Tschechien die politische Debatte die Meinung der Bürger wohl stärker forme als die tatsächliche Lage.