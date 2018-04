Studie: Ablehnung gegenüber Roma in Tschechien am weitesten verbreitet

Tschechien ist das Land, in dem die wenigsten Menschen einen Rom oder eine Romni als Nachbar oder Arbeitskollegen begrüßen würden. Das geht aus einer aktuellen Erhebung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) hervor. Demnach hat hierzulande jeder zweite Angehörige der Roma-Minderheit bereits Erfahrungen mit Ablehnung und Diskriminierung gemacht, im EU-Durchschnitt ist es lediglich jeder Dritte.

Indes bestätigte die FRA, dass gerade in Tschechien die Diskriminierung von Roma im Schulwesen und der Arbeitswelt massiv zurückgegangen ist. Gerade das wurde in der Vergangenheit von der EU oft kritisiert. In Tschechien leben Schätzungen zufolge rund 300.000 Roma.