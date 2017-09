Studentin aus Tschechien gewinnt EU-Preis für Jungforscher

Studentin aus Tschechien Karina Movsesjan hat in Tallin einen der drei ersten Preise beim EU-Wettbewerb für Jungforscher gewonnen. Dies teilte die EU-Kommission mit. Die internationale Jury würdigte die biochemischen Forschungen der Mutation des Proteins RAD51, für die die Studentin voriges Jahr in Tschechien und in diesem Jahr in den USA ausgezeichnet wurde.

Movsesjan stammt aus Kirgisistan. Sie besuchte das Gymnasium in Karlovy Vary / Karlsbad und fängt an Biochemie an der Masaryk-Universität in Brno / Brünn zu studieren.