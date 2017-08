Studenten und Pädagogen setzen sich für Filmemacher Janeček ein

Die Pädagogen und Studenten der Film- und Fernsehfakultät der Prager Akademie der Musischen Künste protestieren dagegen, dass der Regisseur der Dokumentarfilme Vít Janeček die Fakultät verlassen muss. Der Filmemacher arbeitet an der Filmakademie 15 Jahre lang. Wie die Protestierenden in einem offenen Brief an den Dekan der Fakultät, Zdeněk Holý, erwähnten, wurde Janečeks Arbeitsvertrag nicht verlängert.

Unter den Unterzeichnern des Briefs sind renommierte Filmemacher wie Karel Vachek, Vít Klusák oder Martin Ryšavý und der Philosoph Miroslav Petříček. Sie befürchten, dass Janeček aus dem Grund entlassen wird, weil er seine Meinung über die Gesellschaft und die Fakultät öffentlich präsentiert. Janeček drehte gemeinsam mit Zuzana Piussi den Dokumentarfilm „Selský rozum“ (Bauernverstand), in dem er die Beziehung zwischen den unternehmerischen Aktivitäten und der politischen Tätigkeit von Ano-Parteichef und Ex-Finanzminister Andrej Babiš beschrieb. Der Dekan behauptet, der Filmemacher habe den guten Ruf der Fakultät beschädigt.