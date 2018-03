Stropnický: USA sind Pfeiler der westlichen Sicherheitsarchitektur

Nach Aussage von Martin Stropnický sind die Vereinigten Staaten die einzige Großmacht, die weltweit in der Lage sei, die Werte des euroatlantischen Raums zu verteidigen. Das sagte der geschäftsführende Außenminister der Tschechischen Republik am Dienstag auf einer Konferenz in Prag.

Die Konferenz zum Thema „Die Rolle der USA für die europäische Sicherheit“ fand im tschechischen Senat statt. Sie war Bestandteil des Programms von Paul Ryan, dem Sprecher des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, der am Montag und Dienstag in Tschechien weilte. Wie Ryan auf der Konferenz erklärte, sei die Aufstockung des amerikanischen Rüstungsetats ein weiteres Signal für die Entschlossenheit seines Landes, die europäischen Verbündeten zu schützen. Minister Stropnický betonte indessen, dass Tschechien bis zum Jahr 2024 seine Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes erhöhen werde. Somit werde man die Vereinbarung, die vor vier Jahren in der Nato getroffen wurde, auch erfüllen, sagte Stropnický unter Beifall der Anwesenden.