Stropnický und Šlechtová: Novitschok stammt nicht aus Tschechien

Außenminister Martin Stropnický und Verteidigungsministerin Karla Šlechtová (beide geschäftsführend für Ano im Amt) haben am Samstag die Behauptung des russischen Außenministeriums, der Nervenkampfstoff Novitschok komme aus Tschechien, entschieden zurückgewiesen. Stropnický bezeichnete die Aussage Moskaus als die typische Art, die öffentliche Meinung durch Streuung von Informationen zu manipulieren. Karla Šlechtová betonte, dass die Tschechische Republik strikt alle Abkommen über das Verbot, die Entwicklung, Herstellung und Verbreitung chemischer Stoffe einhalte. Die antichemische Einheit der Tschechischen Armee in Liberec / Reichenberg befasse sich ausschließlich mit dem Schutz vor diesen Kampfstoffen.

Mit dem Nervengas Novitschok wurden neulich in Großbritannien der ehemalige russische Agent Sergej Skripal und dessen Tochter halb vergiftet. Mehrere Anzeichen sprechen dafür, dass die Tat von Russland ausging. Moskau aber hat ein Ultimatum Londons, sich zum Vorfall zu äußern, verstreichen lassen. Stattdessen will das russische Außenministerium nun offenbar eine Fährte in Richtung Tschechien legen.