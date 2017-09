Stropnický: Milliarden für Umrüstung der Armee

Insgesamt 117 Milliarden Kronen (4,5 Milliarden Euro) will das Verteidigungsministerium in absehbarer Zeit in die Umrüstung der Bodenstreitkräfte investieren. Dies gab Ressortchef Martin Stropnický am Rande der Nato-Tage in Ostrava bekannt. Das Investitionskonzept werde er am Montag der Regierung vorlegen, der Sicherheitsrat habe es bereits gebilligt, so der Minister.

Laut Stropnický soll vor allem alte sowjetische Militärtechnik nach Nato-Standards ersetzt werden, dies betreffe vor allem die veralteten Radpanzer. Welche Anschaffungen genau geplant sind, sei jedoch noch nicht klar.