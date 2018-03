Stropnický hält russische Aussage zu Novitschok weiter für absurd

Der geschäftsführende Außenminister Martin Stropnický (Ano) hat die Behauptung Moskaus, dass das bei einer Attacke in Großbritannien eingesetzte Nervengift Novitschok aus Tschechien stamme, erneut als absurd bezeichnet. Das erklärte Stropnický am Mittwoch nach seinem Gespräch mit dem russischen Botschafter Aleksandr Smeewskij in Prag. Der Botschafter habe zudem keinen einzigen Beweis vorgelegt, worauf sich die Behauptung Russlands stützen könnte, betonte der tschechische Chefdiplomat.

Der Giftstoff wurde beim Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien eingesetzt. Mehrere Anzeichen sprechen dafür, dass die Tat von Russland ausging. Moskau stritt dies ab und zeigte stattdessen mit dem Finger auf andere Länder. Stropnický bezeichnete dies als die typische Art, die öffentliche Meinung durch Streuung von Informationen zu manipulieren.