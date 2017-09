Stropnický: Explosion in Kaserne muss gründlich untersucht werden

Die Explosion in einer Militärunterkunft in Vyškov / Wischau sei ein unglückliches Ereignis. Mit diesen Worten reagierte Verteidigungsminister Martin Stropnický (Ano) auf die folgenschwere Detonation in einem Kasernenobjekt der mährischen Stadt. Der Vorfall müsse eingehend untersucht werden, voreilige Schlüsse zu ziehen, sei fehl am Platz, schrieb Stropnický in einer Pressemitteilung.

Die Explosion ereignete sich in den Kellerräumen einer Unterkunft, die von der Militärpolizei bewohnt wird. Dass durch dieses Unglück Leben ausgelöscht wurde, tue ihm sehr leid, äußerte der Verteidigungsminister.