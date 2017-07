Die Tschechische Armee sollte binnen fünf bis sieben Jahren auf eine Stärke von 30.000 Soldaten aufgestockt werden. Gegenwärtig verfügt sie über rund 7000 Mann weniger. In den zurückliegenden Jahren aber sei es gelungen, neue Berufssoldaten anzuwerben. Das vergangene Jahr erbrachte dabei mit 1300 Neueinstellungen sogar einen Rekordzuwachs, sagte Verteidigungsminister Martin Stropnický (Ano) am Freitag in Brno / Brünn vor Journalisten. In der mährischen Messestadt nahm Stropnický an der feierlichen Verabschiedung der Absolventen der Militärhochschule teil, die in Kürze ihren Militärdienst antreten. Nach Aussage des Ministers sei die Armee ein attraktiver Arbeitgeber. Das Spektrum an Berufen sei groß, doch die Armee benötige weiterhin Fahrer, Top-Chirurgen und Piloten, erklärte Stropnický.