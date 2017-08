Streit um Lohndumping: Kommission unterstützt Bemühungen von Macron

Im Streit um Pläne zur Einschränkung des Lohndumpings in Europa begrüßt die EU-Kommission die Vermittlungsbemühungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Kommission sehe Bemühungen um eine Annäherung der Positionen positiv, sagte ein Sprecher am Mittwoch wenige Stunden vor einem Treffen Macrons mit den Regierungschefs von Tschechien und der Slowakei.

In dem Streit geht es um eine Reform der sogenannten EU-Entsenderichtlinie. Der aktuelle Entwurf der Kommission dafür sieht vor, dass künftig dieselbe Arbeit an ein- und demselben Ort in der Regel finanziell gleich entlohnt werden muss. Vor allem in östlichen EU-Staaten wird die geplante Neuregelung allerdings als eine Gefahr für heimische Unternehmen gesehen.