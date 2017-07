EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos hat Polen, Tschechien und Ungarn aufgerufen, ihre Weigerung zur Aufnahme von Flüchtlingen aufzugeben. Er richte aus Athen einen letzten Aufruf an diese Staaten: Sie müssten mit Taten zeigen, dass sie an die Prinzipien Europas glaubten, sagte Avramopoulos am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der griechischen Hauptstadt. Dazu sei noch einen Monat Zeit, meinte der EU-Migrationskommissar weiter. Am Vortag hatte die EU-Kommission die nächste Stufe eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen diese Staaten eingeleitet. Falls sie sich weigern, wäre der nächste Schritt eine Klage vor dem EU-Gerichtshof (EuGH). Bekommt Brüssel Recht, drohen den Ländern empfindliche Geldstrafen.