Streiks an deutschen Flughäfen betreffen auch Verbindungen nach Tschechien

Der Warnstreik an deutschen Flughäfen betrifft auch Verbindungen nach Tschechien. Vor allem Reisende zwischen Prag und Frankfurt müssen sich am Dienstag auf Verspätungen oder abgesagte Flüge einstellen.

In ganz Deutschland haben am Dienstag massive Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Tausende Beschäftigte an Flughäfen, im Nahverkehr, in Kindergärten und anderen öffentlichen Betrieben legten am Morgen die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi will damit kurz vor der dritten Tarifrunde Mitte April für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst den Druck erhöhen.