In Prag beginnt am Montag das neunte Straßentheater-Festival „Za dveřmi“ (Hinter den Türen). Bis zum 13. Juli können die Zuschauer eine große Parade der besten Darsteller aus der Clownerie-Szene und dem neuen Zirkus von tschechischen und ausländischen Ensembles erleben. Das Festival beginnt am Nachmittag mit einem farbenfrohen Umzug von Riesenpuppen und Marionetten durch das Prager Stadtzentrum. Dabei werden mehrere Artisten auf Stelzen schreiten. Stars des Festivals sind das spanische Ensemble La Industrial Teatrera und der energiegeladene Showman Adrian Schvarzstein. La Industrial Teatrera ist ein Zirkus und Straßentheater-Unternehmen spezialisiert auf Clownerie; Schvarzstein laut Eigendefinition eine Mischung aus Argentinier, Spanier und Italiener, er ist Clown, Schauspieler, Regisseur für Zirkus und Theater.