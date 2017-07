Der tschechische Staat hat definitiv den Rechtstreit um die frühere Mietpreisbindung verloren. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte lehnte am Dienstag eine Berufung in dem Fall ab. Der tschechische Staat muss daher drei Vermietern aus Prag die Differenz begleichen zwischen dem früheren festgelegten Preis und dem Marktpreis, den sie hätten erzielen können. Dies hatten die Richter in Straßburg im Februar entschieden. Beobachter gehen davon aus, dass nun auch weitere tschechische Vermieter auf Entschädigung klagen könnten. Im Jahr 2005 hatten sich rund 5000 von ihnen bereits in Straßburg über die Mietpreisbindung beschwert. Der Mietstopp hatte zwischen 1991 und 2012 bestanden.