Storchennest-Causa: Babiš bezeichnet Vorwürfe gegen sich als „zusammengelogen“

Ano-Parteichef Andrej Babiš hat die Vorwürfe gegen sich im Fall Storchennest als „zusammengelogen“ bezeichnet. Babiš wiederholte am Donnerstag auch seine Aussage, die Causa sei der Versuch, ihn politisch zu liquidieren und die Wahlen im Oktober zu beeinflussen. Der Politiker und Unternehmer forderte zudem, Einblick in den Text des Antrags der Polizei zu erhalten, mit dem diese um die Aufhebung seiner Abgeordnetenimmunität gebeten hat. Erst dann werde er sich äußern, so Babiš.

Die Staatsanwaltschaft untersucht mutmaßlichen Betrug bei EU-Subventionen für das Luxus-Resort Storchennest, das heute zur von Babiš gegründeten Agrofert-Holding gehört. Es besteht der Verdacht, dass das Projekt zu Unrecht mit Mitteln für klein- und mittelständische Unternehmen gefördert wurde.