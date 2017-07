Das Vertrauen der tschechischen Bevölkerung in ihre Polizei ist so hoch wie nie zuvor in der knapp 25-jährigen Geschichte des Landes. An die Polizisten glauben 65 Prozent der Menschen. Das geht aus der jüngsten Umfrage der Meinungsforschungsagentur Stem hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Allen an Strafverfahren beteiligten Behörden – also neben der Polizei auch der Staatsanwaltschaft und den Gerichten – vertrauen 46 Prozent der Tschechen. Die Agentur Stem verfolgt in ihren Umfragen das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei seit dem Jahr 1993. Während der gesamten 90er Jahre ist der Anteil der Bürger, die von den Sicherheitskräften überzeugt sind, kein einziges Mal über 40 Prozent hinausgegangen.