Statistikamt: Weniger Beschäftigte in Landwirtschaft, mehr Ökofarmen

Die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft ist hierzulande zwischen den Jahren 2000 und 2016 um fast 29 Prozent zurückgegangen. Dies hat das Tschechische Statistikamt in einer Sektorenstudie ermittelt. Stattdessen werden verstärkt saisonale Arbeitskräfte (+23 Prozent) genutzt, hieß es. In derselben Zeit veränderte sich auch die Struktur der landwirtschaftlichen Flächen. So ging der Anteil der Äcker (-9,8 Prozent) zurück, vor allem Hopfen (-26,2 Prozent) wird deutlich weniger angebaut. Stattdessen stieg der Umfang des Weinanbaus (+41,7 Prozent) und der Wiesen (+15 Prozent).

In den 16 Jahren ist die tschechische Landwirtschaft auch ökologischer geworden. So stieg die Zahl der Bio-Farmen um das Siebenfache auf mittlerweile fast 3000. Und auch ihre Fläche wuchs, und zwar um das Dreieinhalbfache auf nun fast 450.000 Hektar.