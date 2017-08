Ab Montag steht Prag wieder im Zeichen der Regenbogenfahne. Bei der siebten Auflage des Festival Prague Pride machen wieder sexuelle Minderheiten auf ihre Lage aufmerksam. Im Laufe der Woche finden an zahlreichen Orten in der tschechischen Hauptstadt über 100 Veranstaltungen statt, die das Leben von Schwulen und Lesben sowie Bisexuellen und Transgendern thematisieren. Höhepunkt des Festivals ist ein Umzug am Samstag.