Star-Karikaturist Vladimir Renčín ist gestorben

Der tschechische Zeichner, Karikaturist und Buch-Illustrator Vladimír Renčín ist am Montag im Alter von 75 Jahren gestorben. Er starb nach einer langen Krankheit, wie seine Familie mitteilte.

Renčín war seit 1965 als bildender Künstler tätig. Er veröffentlichte seine Zeichnungen in verschiedenen Publikationen und Periodika, unter anderem in der Wochenzeitung Mladý svět sowie in den Zeitungen Lidové noviny und MF Dnes. Populär war er vor allem dank seiner Karikaturen- und Bilder-Witze, in denen er das aktuelle Geschehen kommentierte.

In Deutschland illustrierte Vladimír Renčín Die Zeit, Bild der Wissenschaft und GEO. Der Künstler veranstaltete mehr als 100 Ausstellungen und gab dutzende Bücher heraus. 2011 wurde ihm eine Verdienstmedaille von Präsident Václav Klaus verliehen.