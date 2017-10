Stan-Spitzenkandidat: Wir müssen Verfassung vor Ano-Partei schützen

Der Spitzenkandidat des Zusammenschlusses der Bürgermeister und Unabhängigen (Stan) Jan Farský, erklärte im Gespräch für die Tageszeitung Právo, auch in der Opposition könne Stan viel Arbeit leisten. Farský sagte am Dienstag gegenüber dem Nachrichtenserver Novinky.cz, bereits zuvor habe die Stan-Bewegung angekündigt, sie werde mit undemokratischen Parteien, zu denen sie die Ano-Partei, die SPD und die Kommunisten zähle, an der Regierung nicht teilhaben. Farský hält die Senatswahlen im nächsten Jahr für sehr wichtig. Es wäre gefährlich, wenn sich die Ano-Welle wiederholen und damit ermöglichen würde, die Verfassung zu ändern, so der Politiker.

Farský wurde am Montag zum Vorsitzenden der Stan-Fraktion im Abgeordnetenhaus gewählt. Die Stan-Bewegung hat bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus 5,18 Prozent der Stimmen bekommen und hat sechs Mandate im Unterhaus.