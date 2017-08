Am Mittwoch will die Stadt Třinec zu einer Spendensammlung für die niedergebrannte Holzkirche aus dem 16. Jahrhundert aufrufen. Dies gab die Bürgermeisterin der mährisch-schlesischen Stadt, Věra Palkovská (unabhängige Bürgerinitiative), am Montag bekannt. Zunächst muss der Kreis dem Spendenaufruf noch zustimmen. Der durch die Brandstiftung entstandene Schaden wird mit einem zweistelligen Millionenbetrag beziffert. Zwei der mutmaßlichen Täter sitzen derzeit in Untersuchungshaft, gegen einen weiteren wird ermittelt.