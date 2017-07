In der Flüchtlingsfrage habe die Tschechische Republik ihre Bereitschaft gezeigt, sich mit der Quotenregelung zu arrangieren, auch wenn sie damit nicht einverstanden war und ist. Dies erklärte der tschechische Staatssekretär für EU-Angelegenheiten, Aleš Chmelař, in einem Gespräch für die Nachrichtenagentur ČTK. Für ihn habe Tschechien aufgehört, seine Aufnahmebereitschaft für Flüchtlinge aufrechtzuerhalten in dem Moment, als Griechenland und Italien verlautbart haben, auf ihrem Gebiet seien keine Menschen, die für diese Regelung in Frage kämen. Nach Meinung von Chmelař hätte Tschechien die Aufnahme von Migranten anbieten können, doch dies sei andererseits scheinheilig. „Etwas anzubieten, was das Problem nicht löse, das erschien uns nicht adäquat“, ergänzte Chmelař.