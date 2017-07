Der tschechische Staat hat am Donnerstag zur intensiven Jagd auf Wildschweine im ganzen Land aufgerufen. In den Gebieten, die unmittelbar an die ostmährische Region um Zlín angrenzen, dürfen zur Jagd sogar Nachtsichtgeräte oder künstliches Licht eingesetzt werden – also Hilfsmittel, die sonst dazu verboten sind. Nur im Kreis Zlín, in dem es zum Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest gekommen ist, dürfen Wildschweine gegenwärtig weder gejagt noch gefüttert werden. Das werde erst in Zukunft möglich, und zwar im Rahmen eines Planes zur Ausrottung der Tierseuche, sagte Landwirtschaftsminister Marian Jurečka (Christdemokraten) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Zlín. Die große Jagd sei ein weiterer Baustein zur Verhinderung einer Ausbreitung der Schweinepest, heißt es. Die Tierseuche ist mittlerweile bei 29 toten Wildschweinen nachgewiesen worden. Die ersten beiden Wildschweine, die infolge des Virus verendet sind, wurden am 21. und 22. Juni am Stadtrand von Zlín gefunden.