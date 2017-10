Staat bezahlt für Schweinemast in Lety 16,6 Millionen Euro

Der Staat wird für den Aufkauf des Schweinemastbetriebs in Lety bei Písek rund 450 Millionen Kronen (16,6 Millionen Euro) einschließlich Mehrwertsteuer bezahlen. Die Schweinemast steht am Ort, wo sich während der NS-Besatzung ein KZ für Roma befand. Das Regierungskabinett hat die im Vertrag über den Aufkauf verankerte Summe am Montag veröffentlicht. Über den Aufkauf wurde im August entschieden.

Der Vertrag mit dem Konzern AGPI, dem der Schweinemast, soll in nächster Zeit unterzeichnet werden. Dies teilte Kulturminister Daniel Herman (Christdemokraten) mit. Finanzminister Ivan Pilný (Ano-Partei) kritisierte die zuvor gebilligte Summe.