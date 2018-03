Sprecher des US-Repräsentationshauses zu Besuch in Prag

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, trifft am Montag in Prag mit dem geschäftsführenden Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) zusammen. Ryan hat seinen Aufenthalt in Tschechien als Privatbesuch geplant, ein Großteil seines Programms ist daher nicht öffentlich bekannt.

Radio Free Europe wird am Montag ein Interview mit Ryan aufnehmen. Am Dienstag soll der US-Politiker eine Rede im Abgeordnetenhaus halten. Zudem wird er im Senat an einer Konferenz über die Rolle der USA für die europäische Sicherheit teilnehmen. Ein Treffen mit Staatspräsident Miloš Zeman stehe nicht auf Ryans Programm, hatte es im Vorfekld geheißen.