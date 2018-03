Sprecher des US-Repräsentantenhauses Ryan in Tschechien

Der Sprecher des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten Paul Ryan wird am Montag in Prag mit dem geschäftsführenden Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) zusammentreffen. Am Dienstag wird der US-Politiker wahrscheinlich die beiden Kammern des Parlaments besuchen.

Ryan ist vermutlich in Tschechien eingetroffen. Es handelt sich um seinen Privatbesuch in Tschechien, wo er mit seiner Familie einige Tage verbringen wird. Während seines Aufenthalts in Prag wird Ryan den Informationen der Nachrichtenagentur ČTK zufolge auch an einer Diskussion mit Studenten teilnehmen.