Der erste Zeichentrickfilm mit den beliebten Marionetten Spejbl und Hurvínek ist in Prag gezeigt worden. Die Premiere fand am Dienstag statt. Der Streifen ist in einer tschechisch-belgisch-russischen Koproduktion entstanden und hat 170 Millionen Kronen (6,5 Millionen Euro) gekostet.

Die Marionetten-Komödie kommt am Donnerstag in die tschechischen Kinos, und das auch in einer 3-D-Version. Regisseur und Produzent war Martin Kotík.