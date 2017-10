Speerwerferin Špotáková mit Věra-Čáslavská-Preis ausgezeichnet

Die zweifache Olympiasiegerin im Speerwerfen, Barbora Špotáková, ist am Mittwoch mit dem Věra-Čáslavská-Preis geehrt worden. Sie ist die vierte Preisträgerin dieser Auszeichnung, die seit 2014 vom Tschechischen Olympischen Komitee für außerordentliche Verdienste im Frauensport vergeben wird.

Barbora Špotáková hat in diesem Jahr den Weltmeistertitel und die Diamond League im Speerwerfen der Frauen gewonnen. Die Auszeichnung wurde ihr jedoch vor allem aus einem Grund zuteil: Sie habe bewiesen, dass man Spitzensport und Familienleben in Einklang bringen kann. Špotáková hat einen vierjährigen Sohn. Nach ihrer Babypause im Jahr 2013 hat die heute 36-Jährige jedoch recht schnell den Weg zurück in die Weltspitze gefunden.