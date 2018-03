Sozialdemokraten wollen Annäherung zu Ano mit Hilfe der Kommunisten erreichen

Die Sozialdemokraten wollen gemeinsam mit den Kommunisten mehrere Punkte in den Verhandlungen mit der Ano-Partei zur Regierungsbildung durchsetzen. Darunter fallen zum Beispiel ein gesichertes Unterhaltsgeld oder die Bankensteuer, gab Sozialdemokraten-Chef Jan Hamáček am Dienstag in einem Pressebericht bekannt. Bei der jüngsten Zusammenkunft mit den Kommunisten präsentierte Hamáček seinem kommunistischen Amtskollegen Vojtěch Filip dabei eine Liste mit den zehn Bereichen, in denen die Unterhändler der Sozialdemokraten mit denen der Ano-Partei noch auseinanderliegen.

Eine Annäherung in diesen Punkten könne man wohl am ehesten durch eine Zusammenarbeit mit den Kommunisten erreichen, bedeutete Hamáček. Denn nach deren bisherigen Vorstellungen wollen sie ein Minderheitskabinett der Ano-Partei mit den Sozialdemokraten tolerieren.