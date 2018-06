Sozialdemokraten sehen keinen Grund zum Auswechseln des Kandidaten für Außenministerposten

Die Sozialdemokraten sehen bisher keinen Grund dafür, um Miroslav Poche durch einen anderen Kandidaten für den Außenministerposten auszuwechseln, auch wenn Präsident Miloš Zeman ablehnt, Poche zu ernennen. Das sagte der Parteichef der Sozialdemokraten Jan Hamáček am Dienstag. Er wolle zur Ernennung der Regierung am Mittwoch abwarten, so der Parteichef. Ob auch Poche zur Ernennung eingeladen wird, hängt Hamáček zufolge von der Präsidentenkanzlei ab.

Der Sozialdemokrat wollte nicht die Frage kommentieren, ob die Sozialdemokraten eine Kompetenzklage initiieren würden, falls Poche nicht ernannt wird.